الصين تطلق أول نظام دولي لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت

أطلقت بورصة شانغهاي للنفط والغاز، مركز وطني لتجارة الطاقة، أطلقت يوم الجمعة خدمة مناقصة دولية للغاز الطبيعي المُسال، على نظام تداول الغاز الطبيعي المُسال الدولي على الإنترنت.

وتعتبر هذه الخطوة أحدث إجراء لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في كل من الأسواق المحلية والأجنبية.

وأعلنت شركتا "سينوبك" و "سنووك" عملاقا النفط والغاز الصينيتان، مناقصة شراء على نظام تجارة الغاز الطبيعي المسال الدولي عبر الإنترنت في البورصة يوم الجمعة.

وستعمل شركتا النفط العملاقتان المحليتان في الأشهر المقبلة، على شراء عدة سفن شحن للغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، بحجم إزاحة لكل منها يبلغ 65 ألف طن، حيث ستشتري شركة "سينوبك" 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن شركة " سي آر" للغاز، إحدى كبريات شركات غاز الفحم في الصين.

وتمت دعوة عدد من موردي الغاز الأجانب، بما في ذلك شركات "توتال" و "ميتسوي آند كو" و "غلينكور" و "آر دبليو اي" و "آرامكو" للمشاركة في تقديم العطاءات.

وبدأت بورصة شانغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس الماضي عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت شركتا "سينوبك" و "سنووك" لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.

وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين في البورصة حالياً طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.

وتدرس البورصة أيضاً إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال وفقاً لمتطلبات السوق..