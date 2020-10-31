لتنمره على قريبته ونشر صورها.. منجد يذبح ترزي بالغربية

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، في كشف ملابسات واقعة ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بالعثور على جثة ترزى، مقيم بدائرة المركز، وبها جرح ذبحى بدائرة المركز.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة منجد، مقيم بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف تفصليًا بإرتكابه الواقعة، وقرر بسابقة قيام المجنى عليه بنشر صور حفل خطوبته وظهور شقيقة خطيبته بها والتى يرتبط بها بعلاقة عاطفية وتداولها على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " وتنمر بعض الأهالى عليه، وقيامه بتاريخ الواقعة

بالتقابل مع المجنى عليه وإصطحبه بدارجته النارية بزعم توصيله إلى منزله وأثناء سيرهما قام بمعاتبته على ذلك فحدثت بينهما مشاجرة بمكان العثور على الجثة قام خلالها بإلتقاط قطعة زجاجية من الأرض وتعدى بها عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وهرب، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

