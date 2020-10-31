السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم افتتاح طريق نفق شرم الشيخ، ولكن استخدامات الطريق لم تستكمل، مشيرا إلى أنه عندما يسأل عن الأمر يكون الرد أن وزارة النقل لم تستلم بعد.

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، اليوم السبت، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، باستكمال استخدامات الطريق، معلقا: "خلال أسبوع أخد التمام أن الطريق شغال والناس بتعدي عليه".


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وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جامعة الملك سلمان بالتزامن مع افتتاحها:

- جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام فى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.



- تعتبر جامعة الملك سلمان الدولية أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، كما تعد واحدة من أهم ثمار التعاون السعودي- المصري في مجال التعليم والبحث العلمي.

- تم تدشين جامعة الملك سلمان الدولية في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه في محافظة القاهرة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر في شهر أبريل عام 2016.



- جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تقدم دراسة فى 4 مجالات وهى مجال علوم وهندسة الحاسبات ومجال العلوم الهندسية ومجال الصناعة التكنولوجية ومجال العلوم الأساسية، وينطلق فرع رأس سدر بالعمل فى مجال العلوم الإدارية ومجال الزراعات الصحراوية، بالإضافة إلى فرع شرم الشيخ الذى يشهد مجال اللغات التطبيقية ومجال السياحة والضيافة ومجال الفنون والتصميم ومجال العمارة.

- تضم الجامعة مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، كما تضم مستشفى جامعيًا مجهزًا بفرع مدينة الطور.



- توفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء حاليًا من تنفيذ نحو 60% من المباني والهياكل الخرسانية.

- ومن المقرر افتتاح ثلاث كليات فيها للدراسة في شهر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، والكليات التي ستفتح في العام الجاري هي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري، وسيتم الانتهاء من باقي الاعمال بالجامعة بمدينتي راس سدر وطور سيناء على أن يتم افتتاحهم ابريل 2020 مع احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء.

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