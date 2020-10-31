الوفد: قطاع التعليم شهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في عهد السيسي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، على أن قطاعي التعليم العام والجامعي في مصر شهدا نقلة نوعية وطفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محسب، في بيان، اليوم، إن افتتاح جامعة الملك سالمان الدولية في شرم الشيخ بسيناء اليوم خير دليل على تلك النقلة وخير شاهد على التقدم المحرز في مجال التعليم، كما يؤكد على اهتمام الرئيس السيسي والحكومة بخلق تنمية متكاملة في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن جامعة الملك سالمان تمثل صرحا تعليميًا ضخما حيث تضم 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة بكل من مدينة "الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للإرتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية.

وأشار أيمن حسب، إلى أن تكلفة الجامعة الواحدة يبدأ من 8 لـ 10 مليارات جنيه، فهذا يعني أن مصر تحتاج لنحو نصف تريليون جنيه خلال 12 عاما فقط من أجل إنشاء 51 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان وعدد الجامعات التعليمية.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أن إعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل أولوية أولى للرئيس السيسي وخطة تطوير التعليم في مصر، بما يخدم جهود المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

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