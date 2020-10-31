الوفد: قطاع التعليم شهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في عهد السيسي
السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:41 م
عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، على أن قطاعي التعليم العام والجامعي في مصر شهدا نقلة نوعية وطفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال محسب، في بيان، اليوم، إن افتتاح جامعة الملك سالمان الدولية في شرم الشيخ بسيناء اليوم خير دليل على تلك النقلة وخير شاهد على التقدم المحرز في مجال التعليم، كما يؤكد على اهتمام الرئيس السيسي والحكومة بخلق تنمية متكاملة في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن جامعة الملك سالمان تمثل صرحا تعليميًا ضخما حيث تضم 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة بكل من مدينة "الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للإرتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية.
وأشار أيمن حسب، إلى أن تكلفة الجامعة الواحدة يبدأ من 8 لـ 10 مليارات جنيه، فهذا يعني أن مصر تحتاج لنحو نصف تريليون جنيه خلال 12 عاما فقط من أجل إنشاء 51 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان وعدد الجامعات التعليمية.
وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أن إعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل أولوية أولى للرئيس السيسي وخطة تطوير التعليم في مصر، بما يخدم جهود المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.