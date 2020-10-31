فرج عامر: افتتاح الرئيس لجامعة الملك سلمان الدولية إنجاز كبير للدولة بجنوب سيناء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدًا على أن مايقوم به الرئيس اليوم هو انجاز كبير وواضح للدولة بجنوب سيناء.

وأوضح "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير في تطوير وتقوية العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية، كما أن الهدف من أنشائها هو الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة والذي بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في سيناء، مُشيرًا إلى أنها تُتيح لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوعد ويفي بوعده دائمًا، لافتًا إلى أن تدشينها في هذا التوقيت يساهم وبشكل كبير في استكمال خطة الدولة للتنمية المُستدامة والإستثمارية، كما أنه يؤكد على وضع ملف تطوير التعليم على رأس أوليات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنه هو صاحب الفضل الأول في ملف إنشاء الجامعات الأهلية في مصر.

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