خلال 24 ساعة.. ضبط 2246 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2246) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.



