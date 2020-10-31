إيسكو يختفي من خريطة ريال مدريد

اختفى إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني من خريطة الفريق ومدربه زين الدين زيدان رغم أنه تم استدعاؤه لمبارة هويسكا اليوم في الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة "أيه بي سي": "دفع إيسكو ثمن الهزيمة أمام قادش ومنذ ذلك الحين لم يلعب..تم استدعاؤه لمباراة اليوم ، وسيكون بإمكانه الحصول على دقائق".





وأضافت: "في حسابات زيدان يجب أن يستعيد الأندلسي مستواه ليكون للاعب مهم في الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة من أجل العودة إلى خريطة ريال مدريد".



