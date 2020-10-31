إيسكو يختفي من خريطة ريال مدريد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 م
إيسكو
إيسكو
الفجر الرياضي
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اختفى إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني من خريطة الفريق ومدربه زين الدين زيدان رغم أنه تم استدعاؤه لمبارة هويسكا اليوم في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "أيه بي سي": "دفع إيسكو ثمن الهزيمة أمام قادش ومنذ ذلك الحين لم يلعب..تم استدعاؤه لمباراة اليوم ، وسيكون بإمكانه الحصول على دقائق".

وأضافت: "في حسابات زيدان يجب أن يستعيد الأندلسي مستواه ليكون للاعب مهم في الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة من أجل العودة إلى خريطة ريال مدريد".

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