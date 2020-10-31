ضبط عاطل و2 آخرين لسرقتهم سائق تحت تهديد السلاح بالطريق الدائرى بالقاهرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه وآخران "هاربان" بسرقة سائق سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق الدائرى بدائرة القسم.


بالإنتقال لمحل البلاغ، تبين قيام الأهالى بضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض"مطواة"، وبسؤال المجنى عليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بأنه حال سيره بسيارة " أجرة " بمنطقة المنيب بالجيزة إستوقفه المتهم، وبصحبته شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية " بدعوى توصيلهم إلى محل البلاغ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح نارى، وآخر "أبيض" كانا بحوزتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا انه إستغاث بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم بينما لاذا المتهمان بالفرار، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (عاطليّن لهما معلومات جنائية).


وبتتبع خط سير هروبهما وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة – المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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