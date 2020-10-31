13 اتفاقية ولقاءات هامة.. 6 أهداف لرئيس الوزراء في رحلة بغداد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يتواجد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية في بغداد ضمن زيارة هامة لتعزيز العلاقات المصرية العراقية، وكذلك تعزيز أوجه التعاون بشكل كبير بين البلدين الشقيقين.

أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية
وفي الساعات الأخيرة، وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسى وزراء البلدين.


أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال
كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى، وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

اجتماع مجلس الأعمال المصرى العراقى
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولى على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، مؤكدةً أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد فى السوق العراقية والمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال المصرى العراقى المشترك سيعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين فى بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول فى شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.


سلسلة لقاءات مع مسئولي العراق
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية، أن "رئيس الوزراء سيجري سلسلة لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر".

التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية
من المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

استكمال مباحثات وزير الخارجية العراقي
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أبرز ما تتضمنه زيارة الوفد المصري إلى العراق، مؤكدة أن زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالًا لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضحت الخارجية العراقية أن الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، الذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزًا للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان.



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