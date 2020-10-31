التشكيل المُتوقع لمباراة ريال مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بضيفه فريق نادي هويسكا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وشهدت قائمة المرينجي تواجد البليجيكي إيدين هازارد للمرة الأولى في الليجا للموسم الجاري على الرغم من مشاركته الأولى بعد الإصابة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري ابطال أوروبا.


وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان سيدخل اللقاء بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: مارسيلو - راموس - ميليتاو - فاسكيز.

الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

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هويسكا ريال مدريد الدوري الاسباني الجوله الثامنه

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