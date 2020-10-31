بتكلفة 18 مليار جنيه.. "القومية للتأمين الاجتماعي" تبدأ صرف المعاشات غدا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنه اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من نوفمبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه. 

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أنه استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر. 

وأكد عوض على أنه في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتيسيرًا علي أصحاب المعاشات تم توفير مندوبي البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف علي أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها إعتبارًا من الشهر التالي وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضًا كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المعاشات الفجر

أخبار تهمك

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

أسوان يحصل على توقيع أول تعاقداته للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ يوم

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه