بتكلفة 18 مليار جنيه.. "القومية للتأمين الاجتماعي" تبدأ صرف المعاشات غدا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:27 م
آيات عامر
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أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنه اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من نوفمبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.
وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أنه استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر.
وأكد عوض على أنه في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتيسيرًا علي أصحاب المعاشات تم توفير مندوبي البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف علي أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها إعتبارًا من الشهر التالي وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضًا كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.
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