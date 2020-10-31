ضبط 1.750 كيلو حشيش بحوزة شخصين بالقاهرة

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطليّن، لأحدهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،750كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ مالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



