التضامن: أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ طفلا معاقا بالإسكندرية وينقله لدار رعاية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في احدي شوارع مدينة الاسكندرية.

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر ١٧ عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الاب عليه وعدم قدرته على الانفاق، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بالاسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية.

وتم إصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجاري التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt



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