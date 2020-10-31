عبر الإنترنت.. ضبط عامل لقيامه بالترويج لممارسة أعمال الفجور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالترويج لممارسة أعمال الفجور، متخذًا من شبكة الإنترنت منصه تجارية لعمله.


فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ونشر بعض العبارات - تبدى خلالها الإستعداد لممارسة أعمال الفجور.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وتبين أنه عامل، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة أعمال الفجور مع راغبى ممارسة الشذوذ الجنسى عن الطريق الموقع المشار إليه، وأضاف بإنشائه لتلك الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط 2 هاتف محمول، بحوزته، أحدهما يحتوى على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والفجور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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