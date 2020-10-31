بكلمات مليئة بالحب..هنادي مهنى تُهنئ مصطفى خاطر وزوجته على مولودهم الجديد"علي"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة الشابة هنادي مهنى على تهنئة صديقها الفنان مصطفى خاطر وزوجته روان هلال، بمولودهم الجديد "علي"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنادي مهنى صورة جمعتها بمصطفى خاطر وزوجته، وعلقت عليها قائلة:"مبروك يا حبايبى وربنا يحفظه ويخليكم ليه، وتشوفوه أسعد وأنجح واحد فى الدنيا".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان مصطفى خاطر، كضيف شرف في أحداث مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، إنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، وآخرون .

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