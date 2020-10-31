خبير مكياج جميلة عوض في "لازم أعيش": كنت حريصا أن يظهر طبيعيا.. وفكرة المسلسل رائعة

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استطاعت حكاية "لازم أعيش"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، أن تثير اهتمام الجمهور حيث ناقشت قضية لم تناقش من قبل، وهى قضية "مرضى البهاق"، ولفت ماكياج الفنانة جميلة عوض انتباه الكثير، حيث ظهرت جميلة وكأنها بالفعل مريضة بهاق وليس مجرد ماكياج.





أجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع خبير المكياج"طارق مصطفى"، ليكشف لنا كواليس التحضير لمكياج جميلة عوض، والصعوبة التى واجهته أثناء العمل، ولماذا تم تغيير شكل نجلاء بدر فى المسلسل، وغيرها من التفاصيل الخاصة به وبالعمل.





وإلى نص الحوار:









في البداية.. أين درست المكياج والخدع السينمائية ؟



درست فنون جميلة فى مصر وبعد ذلك سافرت إلى جنوب أفريقيا واستكملت دراستي وتطبيق ماتعلمته.







حدثتا عن كواليس التحضير لمكياج جميلة عوض .. وكم من الوقت استغرقته لاتمامه؟



بدأت فى الأول عملية البحث عن تفاصيل الموضوع وألوانه، ثم بعد ذلك عملنا بروفة للنور والتصوير، وبدأت اشتغل على تظبيط الألوان حتى تظهر بشكلها الطبيعي، وأخذت حوالى من ٦ إلى ٧ ساعات فى إتمامه.





هل وجدت صعوبة في وضع المكياج كى يظهر بالشكل الطبيعي الذي ظهر عليه؟





لا أقدر أن أقول أنى وجدت صعوبة فى المكياج، ولكن أخذ مجهود كبير وهذا يرجع إلى أن جميلة عوض بشرتها فاتحة، وكنت أخشى أن يظهر المكياج كأنه محطوط، ومن أصعب الأشياء التى واجهتني عملية تكرار المكياج فى مناطق مختلفة من جسدها.







كيف تلقيت ردود أفعال الناس بعد عرض أولي حلقات مسلسل "لازم أعيش"؟



الحمد لله ردود أفعال الناس كانت إيجابية بدرجة كبيرة وغير متوقعة، بالمسلسل بأكمله استطاع أن يلفت انتباه الجمهور، من حيث الفكرة والإخراج والتمثيل والتصوير والديكور.





لماذا تم تغيير الشكل الخاص بنجلاء بدر وإخفاء طابع الحسن ؟





غيرنا شكل نجلاء بدر لأن طابع الحسن لديها مميز جدا وبعيد عن ذقن جميلة عوض، ونحن كنا حريصين على تقارب الشبه بينهما.





ما الأعمال الفنية التى قدمتها وسعدت بها وشعرت بنجاح بعد الانتهاء منها؟



كثير من أعمالى منها "الحرب العالمية التالتة، الفيل الأزرق، ولاد رزق، الخلية، كل أسبوع يوم جمعة، 100 وش".





بعيدا عن المكياج.. كيف تري فكرة مسلسل "لازم أعيش" خاصة أنه أول عمل يعرض قضية عن مرضي البهاق؟



الفكرة جميلة جدا ومؤثرة جدا لأنها ناقشت قضية لا أحد يسلط الضوء عليها، وهى قضية مهمة جدا فى المجتمع.



وجه كلمة للأشخاص المتتمرين خاصة بعد انتشار ذلك في المجتمع

لابد أن نحترم بعضن هوا البعض ولابد للإنسان أن يعرف أن كل شخص به عيوب ولا أحد يخلو من العيوب، ولو ظلنا نسخر من عيوب الآخرين لن نتقدم.







فى نهاية حدثنا كيف عن كواليس العمل مع نجلاء بدر وجميلة عوض





نجلاء بدر من ألذ وأمتع الناس الذين تعاملت معاهم وهى سريعة والشغل معها ممتع، وأيضاً جميلة الشغل معاها جميلة ولكن جميلة عكس نجلاء فهى بطيئة جدا وتأخذ وقت فى التحضير.