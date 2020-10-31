حريق ضخم بمستشفى في روسيا

أفادت قناة روسيا اليوم، باندلاع حريق ضخم، في مستشفى مخصص للطلاب بمدينة تشيليابينسك شرقي روسيا.

وكشفت السلطات الصحية الروسية، أن الحريق تسبب بانفجار قوي في المكان المخصص لتخزين قوارير الأوكسجين داخل المستشفى ، ولم يسفر عن وقوع ضحايا، وفقًا لوكالة "نوفوستي".

ولفت جهاز الطوارئ في تشيليابينسك، إلى أن رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث وقد تمكنوا من السيطرة على الحريق.