انتقاما من الأب.. تفاصيل مقتل طفل سوداني على يد مسن بأكتوبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مقتل طفل سوداني بمدينة ٦ أكتوبر على يد مسن، أن المتهم ينتقم من الطفل بسبب والده، لعدم دفعه مبلغ كبير، ففي يوم الواقعة كان الأب غير متواجد في المنزل، فقرر المتهم يتخلص من الطفل

وأفادت التحقيقات، أن المتهم انتهز فرصة عدم تواجد والدي الطفل، وقرر التخلص من الطفل بسبب خلافات مالية بينه وبين والد الطفل لعدم سداد مبلغ لديه، فاستل سلاح أبيض وسدد له عده طعنات وفر هاربا

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يبلغ من العمر 12 سنة، وأن مسن وراء ارتكاب الواقعة، وأشارت التحريات الأولية، إلى وجود خلافات مالية بين المتهم ووالد المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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