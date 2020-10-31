العناني.. افتتاح الرئيس لـ 3 متاحف بيوم واحد له دلالات ستكتب بالتاريخ

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن افتتاح ثلاثة متاحف أثرية في يوم واحد في ثلاثة محافظات جاء من منطلق تكليفات الرئيس للحكومة لحفظ وصيانة الآثار والتراث.



جاءت تصريحات العناني خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية صباح اليوم السبت في مؤتمر افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ حيث افتتح الرئيس ثلاثة متاحف بالفيديو كونفرانس.



ووأكد العناني أن لذلك الحدث التاريخي دلالات هامة سيسجلها التاريخ، أولها هو حرص الدولة المصرية على توفير بنية أساسية سياحية ونقاط جذب للسائحين واهتمام الدولة بقطاع السياحة



وكذلك اهتمام الدولة بزيادة الوعي الثقافي للأطفال

الدولة توفر كل الدعم السياسي والمالي لمشروعات الآثار.