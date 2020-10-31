بيل يسير على خطى نجم مانشستر يونايتد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قدم الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ريال مدريد والمعار لصفوف فريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي لفتة إنسانية رائعة لمساعدة الأسر الفقيرة في بلده.


وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن بيل قرر إنفاق أكثر من 15 ألف جنية إسترليني من أجل إطعام ثلاثمائة أسرة فقيرة في ويلز خلال رأس السنة للعام الجاري.


وجاءت تلك اللفتة الإنسانية من بيل ضمن مبادرة كبرى لإطعام ما يقرب من 50 ألف أسرة فقيرة في بريطانية ليسير على نهج الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي بدأ هو الآخر حملة حصول الأطفال الفقراء على وجبات مجانية.

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راشقورد بيل

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