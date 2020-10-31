معلمةتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مدرسة بالدقهلية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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لفظت مدرسة فصل أنفاسها الأخيرة داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، أثناء اليوم الدراسي

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بوفاة مدرسة فصل اثناء اليوم الدراسي.

استقبل مستشفي المنصورة العام" نبيلة ع ا ا " 59 سنه ومقيمة كفر الشنهاب، جثة هامدة اثناء اليوم الدراسي والحاصلة علي دبلوم معلمات، مدرسة فصل
وبالفحص تبين أن سبب الوفاه هبوط بالدورة الدموية، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة

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