أسوان يحصل على توقيع أول تعاقداته للموسم الجديد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أولى تعاقداته للموسم الكروي الجديد بالحصول على توقيع طه عادل مدافع نادي مصر لينضم اللاعب لزهرة الجنوب.


وقال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان أن الفربق نجح في الحصول على توقيع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد ترشيحه من جانب لجنة الكرة بالنادي.


يُذكر أن المدافع البالغ من العمر 30 عاماً قد خاض مباراة واحدة فقط في الدوري المصري مع ناديه السابق ضد المقاولون العرب في الدور الاول.

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طه عادل الدوري المصري الممتاز اسوان

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