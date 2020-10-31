فتح فصول ثانوية جديدة لتخفيف على الطلاب بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

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أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، موافقة الإدارة العامة للبحوث الفنية بالأزهر الشريف والسلطة المختصة، عن فتح قسم ثانوي بمعهد فتيات أحمد يوسف الإعدادي الثانوي بالقناطر الخيرية، وفتح فصل ثانوي بمعهد البيومي الإعدادي بنين بالقناطر الخيرية.



من جانبه قال عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي لمنطقة القليوبية الأزهرية، في تصريحات صحفية اليوم، إن المنطقة تسعى جاهدة في توفير سبل الراحة للطلاب، مشيرا إلى أنه بعد فتح مرحلة إعدادية للفتيات سيخفف عنهم السفر للقرى المجاورة التي بها مرحلة إعدادية.



وأضاف "دومة"، أنه جرى موافقة السلطة المختصة عن فتح قسم ثانوي علمي بمعهد ترسا الابتدائي الإعدادي الثانوي فتيات، وفتح فصل فتيات إعدادي بمعهد جزيرة النجدي بمركز قليوب، وذلك فى إطار انتشار كل الشعب بنطاق قرى ومدن المحافظة للتخفيف على الطلاب والمنتمين الجدد لهذه المعاهد.