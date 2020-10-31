وزير السياحة والآثار: اليوم استثنائي في تاريخ مصر بافتتاح السيسي لـ3 متاحف

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 هو يومًا استثنائيًا في تاريخ مصر حيث قام فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 متاحف مرة واحدة بتكلفة مليار جنيه.



جاءت تصريحات العناني خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية صباح اليوم السبت في مؤتمر افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ حيث افتتح الرئيس ثلاثة متاحف بالفيديو كونفرانس.



وقال العناني إن الرئيس افتتح اليوم أول متحف أثري في مدينة شرم الشيخ، بتكلفة 812 مليون جنيه، ومتحف كفر الشيخ بتكلفة 63 مليون جنيه، ومتحف المركبات الملكية بتكلفة 62 مليون جنيه.



وأكد العناني أن ذلك جاء من منطلق تكليفات الرئيس للحكومة لحفظ وصيانة الآثار والتراث.