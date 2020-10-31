تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، مساء اليوم السبت.









ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.









ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من :





في حراسة المرمى.. علي لطفي.





في خط الدفاع.. عربي بدر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.





في خط الوسط.. أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو.





في خط الهجوم.. محمود عبد المنعم كهربا - أليو بادجي.





ويتواجد الأهلي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 86 نقطة، على أن يتم تسليم درع المسابقة في احتفالية على هامش المباراة.









جدير بالذكر أن هذه ستكون المباراة الأخيرة لأحمد فتحي مع النادي الأهلي، حيث ينتهي مشواره بشكل رسمي، لينتقل إلى ناديه الجديد بيراميدز بعد الانتهاء من المباراة.







