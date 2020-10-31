روسيا: سنقدم الدعم اللازم لأرمينيا في حال وصول القتال إلى داخل أراضيها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستقدم الدعم اللازم لأرمينيا في حال وصول القتال إلى داخل أراضيها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

سيطرت القوات الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، على مدينة زنغيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا بجنوب إقليم قره باغ، إضافة إلى 24 قرية في أربع مناطق في الإقليم، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، سيطرت القوات الأذربيجانية، على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكتب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي.

 

وكان الرئيس الأذربيجاني، اتهم أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، وقال إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

 

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

 

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روسيا الدعم أرمينيا أذربيجان

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