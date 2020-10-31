الاثنين.. مؤتمر صحفي لإعلان مراسم قرعة دوري مراكز الشباب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح الاثنين المقبل مؤتمر صحفي بمركز التعليم المدني بالجزيرة، للإعلان عن قرعة دوري مراكز الشباب فى النسخة الثامنه له، بحضور قيادات الوزارة والنقاد الرياضيين وقدامى اللاعبين والدوليين.

وفي هذا الصدد أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن التصفيات التمهيدية بدأت فى 15 أغسطس وانتهت فى 20 سبتمبر، وبلغ عدد المشاركين فيها 21 ألف لاعب ومدير فني وادراي، يمثلون 600 فريق لكرة القدم بمراكز الشباب فى 27 محافظة.

وأضاف "صبحي" أن انطلاق الدوري سيكون فى خلال الايام المقبلة، وعلى مرحلتين الأولى فى المحافظات التى تزيد عدد المراكز المشاركة بها عن 20 فريق والمرحلة الثانية فى المحافظات التى يقل المراكز المشاركة بها عن 20 فريق.

ولفت "صبحي" إلى أن دورى مراكز الشباب أسهم في اتاحة الفرصة لاطلاق طاقات الشباب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وأن الوزارة تسعى دومًا لتطوير بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركين في تلك البطولة.

وتتنافس الفرق المشاركة على ملاعب كرة القدم القانونية المطورة بمراكز الشباب، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا للأكواد الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الطبية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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