ألفت عمر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "هي"

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أعلنت الفنانة ألفت عمر عن انضمامها لقائمة أبطال مسلسل "هي" وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت ألفت عمر مجموعة صور لها من كواليس مسلسل "هي"، وعلقت عليها قائلة :"توكلنا على الله، عارفة كويس أوي إن في ناس كتير هتفرحلي وناس مستنية الخطوة دي، بقولهم الخبر ده، أول بطولة جماعية ليا بعد غياب طويل بحبكم أوي".



مسلسل "هي" بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، آيتن عامر، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ألفت عمر الدرامية مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بحكاية "اكدب عليا شوية " وهي من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، بطولة مراد مكرم، ميرهان حسين، مؤمن نور، أمير شاهين، ألفت عمر، المغربية طاهرة، اللبنانية صبا الرفاعي، أسما سليمان.