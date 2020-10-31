وزير السياحة يكشف توجيه السيسي بشأن المناطق الأثرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم افتتاح 3 متاحف هامة توقف العمل بهم في 2011 في 3 محافظات مختلفة وهما شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ هذه المتاحف نحو مليار جنيه.

وأشار "العناني"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم افتتاح اول متحف للآثار في محافظة كفر الشيخ، الذي بدأ العمل به في 2003 وتوقف العمل في 2011، كما سيتم افتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية وهو واحد من أقدم المتاحف النوعية في العالم، وبدأ تنفيذه في 2002 وتوقف في 2011.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بصيانة وتطوير كافة المناطق السياحية تم استئناف العمل في المتاحف الثلاث بعد سنوات من التوقف، منوها بأن افتتاح 3 متاحف دليلا على حرص الدولة على إنشاء قاعدة سياحية متنوعة واستحداث نقاط جذب جديدة، ويؤكد اهتمام الدولة بزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.

أخبار تهمك

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه