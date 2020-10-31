وزير السياحة يكشف توجيه السيسي بشأن المناطق الأثرية

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم افتتاح 3 متاحف هامة توقف العمل بهم في 2011 في 3 محافظات مختلفة وهما شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ هذه المتاحف نحو مليار جنيه.



وأشار "العناني"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم افتتاح اول متحف للآثار في محافظة كفر الشيخ، الذي بدأ العمل به في 2003 وتوقف العمل في 2011، كما سيتم افتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية وهو واحد من أقدم المتاحف النوعية في العالم، وبدأ تنفيذه في 2002 وتوقف في 2011.



وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بصيانة وتطوير كافة المناطق السياحية تم استئناف العمل في المتاحف الثلاث بعد سنوات من التوقف، منوها بأن افتتاح 3 متاحف دليلا على حرص الدولة على إنشاء قاعدة سياحية متنوعة واستحداث نقاط جذب جديدة، ويؤكد اهتمام الدولة بزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.

