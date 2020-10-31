ليفربول سيواجه وست هام بأزمات دفاعية

يعاني فريق ليفربول من إصابات كثيرة هذا الموسم لذا سيضطر للدفع بمدافع شاب عندما يستضيف ويستهام اليوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن الإصابة التي تعرض لها فابينيو في أوتار الركبة، يوم الثلاثاء الماضي، كانت آخر ما يريده الفريق.









وكان فابينيو لاعب خط الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع، لسد الفراغ الذي تركه فيرجل فان دايك عقب إجرائه جراحة في الركبة وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.









وسيفتقد ليفربول أيضا لخدمات جويل ماتيب، في مباراة ويستهام، مما يعني أن كلوب على الأرجح سيدفع بالمدافع الشاب ريس ويليامز /19 عاما/ الذي كان الخيار الأول للمدرب عند استبداله لفابينيو أمام ميتييلاند الدنماركي، ولكن المدرب الألماني قال إن هناك لاعبين شباب آخرين في دائرة اهتمامه.









وأوضح كلوب :"بعيدا عن ريس، مازال لدينا نات فيليبس، وبيلي كوميتيو، إنه يلعب في مركز قلب الدفاع أيضا".









وأضاف :"لدينا بدلاء صغار للغاية وليس لديهم خبرة، وفي هذه اللحظة يبدو أن علينا الاختيار من بينهم".



