موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز قبل نهاية المسابقة بجولات عديدة، متفوقا على الزمالك وبيراميدز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : علي لطفي





خط الدفاع : عربي بدر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي





خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا





خط الهجوم : محمود "كهربا" - أليو بادجي.











