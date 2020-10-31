إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أنطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من البرنامج السياحي الذي تم إعداده لزيارة أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية خلال رحلتهم بالمحافظة والتي ضمت 20 عضوًا من أعضاء النادي، قادمين من القاهرة على دراجاتهم النارية، حيث تأتي هذه الزيارة إستجابة للدعوة التي وجهها المحافظ لأعضاء النادي لزيارة المحافظة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظة السياحية، في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، وتهدف للحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية.

حيث شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، فعاليات انطلاق المجموعة من أمام ديوان عام المحافظة إلى واحة وهرم ميدوم، والذي بدأ باصطفاف للدراجات النارية، وبعد ذلك تحركت لاستكمال البرنامج، وقد حرص المحافظ على تبادل الحديث مع أعضاء النادي، مؤكدًا لهم أنه يوجد ببني سويف مقومات سياحية رائعة منها ما تم وضعه ضمن هذا البرنامج وكثير منها يتوافر في مختلف ربوع المحافظة، والتي تشمل كل أنواع السياحة، مطالبًا بأن لا تكون هذه الزيارة هي الأخيرة وأن ينقلوا الصورة الجميلة التي رأوها وعاشوها بالمحافظة على مدار يومين، قائلًا لهم "نثق بأنكم ستكونوا خير سفراء لنا في كل مكان".

ومن جانبهم أعرب أعضاء النادي عن شكرهم لحفاوة الاستقبال التي وجدوها من المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين على أن بني سويف وروعتها أكثر مما كانوا يتصورون، وأنها من أجمل الأماكن السياحية التي زاروها حتى الآن داخل مصر، لافتين أنهم قد قضوا يوما جميلا أمس على النيل وجمال الطبيعة، وقد شاهدوا الفلكور الشعبي البني سويفي الرائع، وأنهم متطلعين ومتحفزين لرؤية المزيد من الجمال والروعة والتاريخ خلال زيارتهم اليوم للواحة.

ويتضمن البرنامج السياحي المتكامل، الذي تم إعداده ليشمل يومي الجمعة والسبت، رحلة نيلية مسائية للإستمتاع بجمال وروعة نهر النيل الخالد ومشاهدة الجزر النيلية التي تتوسط مجراه الذي يبلغ أقصى إتساع لها بمحافظة بني سويف، خاصة وأنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطوير الجزء السفلي للكورنيش الذي سيصبح متنفسا حضاريا على النيل ومركزًا سياحيًا هاما لما سيحويه من مقومات ترفيهية وسياحية رائعة.

كما تضمن البرنامج عقب القيام بالرحلة النيلية حضور حفل للفنون الشعبية يشمل عروضا فنية فلكورية كالتنورة والمزمار البلدي والتحطيب والأغاني الشعبية، والتي تعبر عن عراقة بني سويف وتميزها تاريخيًا، وبعد ذلك تمت إقامة مباراة لكرة القدم بنادي القوات المسلحة.

وسوف تتضمن فقرات، اليوم السبت، بالبرنامج السياحي التوجه إلى منطقة واحة وهرم ميدوم وتناول الإفطار بالواحة، وزيارة الهرم، مع جولة سريعة داخل الهرم والمنطقة المحيطة به والتي تضم مجموعة من المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر الخاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر، بجانب معارض للمشغولات اليدوية، والأكلات الريفية الشعبية التي تعتبر من سمات وعادات وتقاليد المواطن المصري.
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف
إنطلاق فعاليات اليوم الثاني للبرنامج السياحي لفريق الدراجات النارية ببني سويف

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