حبس المتهم بقتل شاب خلال حفل عيد ميلاد بكفر شكر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حبس "ع.ا.ع" 18 عامًا، المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية كفر منصور، بكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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