ألمانيا تسجل قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجل معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، 19059 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية (أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة)، مقابل 18681 و16774 و14964 إصابة في الأيام الثلاثة السابقة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 103 حالات وفاة جديدة، مقابل 77 وفاة في اليوم السابق.

 

وقد تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا عتبة النصف مليون، في قفزة غير مسبوقة رابعة على التوالي.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 518753 ، منها 10452 حالة وفاة.

 

وبدأ في ألمانيا اعتبارا من الاثنين الماضي سريان "الإغلاق الخفيف" الذي سيستمر حتى نهاية الشهر، في محاولة من السلطات للحد من تفشي الوباء، بما يشمل إغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية (التباعد الاجتماعي) بين الناس.

 

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