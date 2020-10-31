وزير الاسكان: انجاز 58% من مشروع كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان ( ٤كم * ١.٥كم )، فى مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨ %، وأن المشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكد المهندس علاء منيع، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين فى مواقع العمل.