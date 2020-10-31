شريف رمزي يُهنئ بشرى بمناسبة خطوبتها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة صديقته الفنانة بشرى بمناسبة خطبتها أمس على رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شريف رمزي صورًا له برفقة بشرى، وعلق عليها قائلًا :"ألف مليون مبروك لحبيبتي بشري و حبيبي و أخويا سالم هيكل ربنا يسعدكم يا رب".

وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي .

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