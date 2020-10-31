وزير الإسكان: تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان ( ٤كم * ١.٥كم )، فى مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨ %، وأن المشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، وعدد 92 غرفة محولات.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكد المهندس علاء منيع، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين فى مواقع العمل.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ أقل من ساعة

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه