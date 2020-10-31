"القصير" و"رحمي" يبحثان سبل تحقيق التنمية الزراعية بالغربية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
الفجر
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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، والتيسير على مزارعيها، وتذليل العقبات التي تواجههم، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الى المحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية الانتاجية بها.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ايضا، الإجراءات الخاصة بانشاء مشروعات النفع العام بالمحافظة، للتيسير على ابنائها، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتبلغ اجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة، حوالي 380 الف فدان، منزرعة محاصيل الارز والذرة والقمح، والخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، كما تشتهر بمشروعات الانتاج الحيواني، وتربية نحل العسل.

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