أسعار الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية اليوم السبت 31-10-2020

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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استهلت أسعار  الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم  السبت31-10-2020، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.







وافتتحت أسعار الدولار اليوم  السبت الموافق31-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

 

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع



وكانت البنوك قد اعلنت انها ستغلق تعاملاتها أمام الجمهور  يوم الخمي اللماضي  بمناسبة مولد النبوي الشريف.

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