أسعار الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية اليوم السبت 31-10-2020
استهلت أسعار الدولار الامريكي مقابل
الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم السبت31-10-2020، في البنوك المصرية على
استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وافتتحت أسعار الدولار اليوم السبت الموافق31-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:
سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه
للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه
للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء
و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه
للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65
جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء
و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه
للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء
و15.75 جنيه للبيع
وكانت البنوك قد اعلنت انها ستغلق تعاملاتها
أمام الجمهور يوم الخمي اللماضي بمناسبة مولد النبوي الشريف.
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