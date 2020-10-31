الإمارات تسجل 1460 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، اليوم السبت، شفاء 1,460 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 127607.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 وقد أجرت الصحة الإماراتية، 143,336 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 131,508 حالات.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 490 حالة، معربة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

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