مي القاضي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "واقع افتراضي"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تواصل الفنانة مي القاضي، تصوير مشاهدها في مسلسل "واقع افتراضي" الذي يقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وقالت مي القاضي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "ياسمين" وتعمل منظمة حفلات زفاف ، وتحدث العديد من المواقف الرومانسية بينها وبين الفنان أحمد صلاح حسني، متمنية أن ينال المسلسل وقت عرضه على إعجاب الجمهور.

وأوضحت مي القاضي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "واقع افتراضي" هو أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها، ولم تُقدمها من قبل، بالإضافة إلى اشتياقها للعمل مع المخرج أحمد سمير فرج لأنها لم تتعاون معه منذ تقديمهم مسلسل "آدم وجميلة"، الذي عُرِضَ عام 2013، بالإضافة إلى أنها تُفضل الأعمال الرومانسية، قائلة :"أكتر حاجة جذبتني شغلي مع أحمد سمير فرج، دي تاني مرة نشتغل مع بعض، كان واحشني اوي الشغل معاه من وقت آدم وجميلة، وكمان الأحداث رومانسية وأنا بحب الحاجات الرومانتك".

وأضافت مي القاضي أنها تُشارك أيضًا في مسلسل جديد يحمل عنوان"فوبيا"، من المُقرر انطلاق تصويره في شهر نوفمبر المُقبل.


وفي سياق آخر، انتهت مي القاضي مؤخرًا من تصوير فيلم "ساعة شيطان"، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ثلث ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه