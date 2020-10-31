مي القاضي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "واقع افتراضي"

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تواصل الفنانة مي القاضي، تصوير مشاهدها في مسلسل "واقع افتراضي" الذي يقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



وقالت مي القاضي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "ياسمين" وتعمل منظمة حفلات زفاف ، وتحدث العديد من المواقف الرومانسية بينها وبين الفنان أحمد صلاح حسني، متمنية أن ينال المسلسل وقت عرضه على إعجاب الجمهور.



وأوضحت مي القاضي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "واقع افتراضي" هو أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها، ولم تُقدمها من قبل، بالإضافة إلى اشتياقها للعمل مع المخرج أحمد سمير فرج لأنها لم تتعاون معه منذ تقديمهم مسلسل "آدم وجميلة"، الذي عُرِضَ عام 2013، بالإضافة إلى أنها تُفضل الأعمال الرومانسية، قائلة :"أكتر حاجة جذبتني شغلي مع أحمد سمير فرج، دي تاني مرة نشتغل مع بعض، كان واحشني اوي الشغل معاه من وقت آدم وجميلة، وكمان الأحداث رومانسية وأنا بحب الحاجات الرومانتك".



وأضافت مي القاضي أنها تُشارك أيضًا في مسلسل جديد يحمل عنوان"فوبيا"، من المُقرر انطلاق تصويره في شهر نوفمبر المُقبل.





وفي سياق آخر، انتهت مي القاضي مؤخرًا من تصوير فيلم "ساعة شيطان"، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.