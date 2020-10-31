فرنسا توقف شخصا ثانيا للاىشتباه بصلته بهجوم نيس

أوقفت السلطات الفرنسية، صباح اليوم السبت، شخصًا ثانيًا يشتبه بأنه اتصل بمنفذ اعتداء نيس عشية الهجوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقام شاب تونسي يدعى ابراهيم عيساوي أمس الخميس، يحمل سكينا وهو يهتف "الله أكبر" بقطع رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية قبل إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل الشرطة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس إن فرنسا تعرضت لهجوم إرهابي إسلامي، وقال: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

بدوره، حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، اليوم الجمعة، من إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال الفترة القادمة.