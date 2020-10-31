مدرب كريستال بالاس مستاء من قرار حكم مباراة وولفرهامبتون

قال مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، إنه مندهش من قرار الحكم مارتن آتكينسون بطرد لاعب فريقه لوكا ميليفويفيتش خلال المباراة أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وطرد ميليفويفيتش قائد بالاس في الدقيقة 87 لتعمده الخشونة خلال التحام مع اللاعب المنافس جواو موتينيو.









وجاء قرار الطرد بعد عدة قرارات من حكم الفيديو المساعد ضد بالاس ومن بينها إلغاء هدف للاعبه ميشي باتشواي.





وبعد المباراة قال هودجسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "في رأيي هذا لا يستحق الطرد وقد أبلغت (الحكم) مارتن آتكينسون بذلك، الحكم يعتقد أن هناك ما يدعو لإخراج البطاقة الحمراء لكني شاهدت ما حدث وبالتأكد لا أتفق معه في ذلك، كان التحاماً نظيفاً ولم تكن هناك نية للاحتكاك بموتينيو".





وأضاف هودجسون: "وأنا أشعر بخيبة أمل نتيجة لذلك".





وأكد هودجسون في مؤتمر صحافي بعد ذلك أن فريقه سيطعن في قرار الطرد.





وانتهت المباراة بفوز ولفرهامبتون بهدفين دون رد حملا توقيع رايان آيت نوري ودانييل بودينسي ليتقدم الفريق الفائز إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة من سبع مباريات في حين تراجع بالاس إلى المركز التاسع بعد توقف رصيده عند 10 نقاط عقب تلقيه ثالث هزيمة في الموسم الحالي.



