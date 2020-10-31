المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد جمال
Advertisements
تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن رحيل محمود وادي، مهاجم الفريق البورسعيدي، إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنفتقد خدمات محمود وادي برحيله إلى بيراميدز وهو من أهم اللاعبين في صفوف نادي المصري.

وأتم: "تحدثت مع إدارة النادي وهم وعدوني بتدعيم الفريق ببدائل قوية وتعمل في الوقت الجاري على الصفقات الجديدة".

ويذكر أن المصري حقق الفوز على فريق وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود وادي رياضة المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعة و 17 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 13 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه