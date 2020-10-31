مساجد إزمير تفتح أبوابها أمام متضرري الزلزال بتركيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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فتحت المساجد بولاية إزمير التركية، اليوم السبت، أبوابها أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم أمس.

 

وقال رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بإمكان المواطنين في إزمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم، البقاء في المساجد المناسبة إن رغبوا، وتحت إشراف المسؤولين عن خدمة المساجد.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

 

وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

 

وأسفر الزلزال عن مصرع 25 أشخاص وإصابة 804، وعن تسونامي جزئي بمنطقة سفيريهيسار.

 

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

 

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