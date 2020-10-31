هكذا يظهر محمود عبد المغني في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان محمود عبد المغني
في إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف
،والمسلسل مكون من تسع حكايات كل حكاية مكونة من خمس حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص، ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" فكرة يسري الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية، ويشارك في بطولة الحكاية الأولى هنا الزاهد، محمد الكيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي.

والمسلسل تدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وفى سياق آخر، ينتظر محمود عبد المغني حاليًا عرض مسلسله الجديد "شارع 9"، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبد الخالق، بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقي ، هدى الأتربي، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبد الخالق.


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