عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن المصريين المحتجزين في أثيوبيا (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل احتجاز عدد من المصريين في أثيوبيا، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تشترط على العمالة الخارجية الراغبة في العودة للعمل لديهم أن يعودوا من مما يسمى دولة خضراء ومن هذه الدول الخضراء تركيا وأثيوبيا والإمارات، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هولاء المصريين قرروا أن يتوجهوا إلى أثيوبيا ليتوجهوا منها إلى الكويت، منوها بأن أثيوبيا تشترط أن يتم عزل القادم من الخارج لمدة 14 يوم، ولكن المصريين الذين ذهبوا إلى أثيوبيا بدأوا في التحرك بعد يومين من وصولهم أثيوبيا، فعدد كبير منهم تم ايقافه من قبل السلطات الأثيوبية لعدم التزامهم بالحجر الصحي.

وأضافت أن السفارة المصرية تحركت على الفور لتصحيح هذا الوضع، معلقا: "شبه مشكلة فرجاني ساسي"، منوها بأن مشكلة المصريين في أثيوبيا تم حلها بالتعاون بين السفارة المصرية ووزارة الهجرة والسلطات الأثيوبية وتم تسفيرهم إلى الكويت، مناشدا المصريين احترام الإجراءات الاحترازية بكل دولة.

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