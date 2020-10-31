موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
Advertisements
قرر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حسم موقفه بعض اللاعبين المرشحين من الرحيل مجانا عن الأحمر بداية من مطلع الموسم الجديد.

وطلب موسيماني من لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح بيع كل من أحمد الشيخ وباسم علي ومحمود الجزار وعمرو جمال مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش.

وتأجيل حسم مصير عمار حمدي لنهاية الموسم الكروي الجاري مع إمكانية تمديد إعارته، حال عدم وجود عرض مالي لصالح النادي واللاعب، وذلك بعد أن طالب عمار اللعب بشكل أساسي، وهذا ما يرفضه المدرب نهائيا.

وعلى الجانب الآخر رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حسم مصير صالح جمعة عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش وانتظار نهائي افريقيا تحسباً لأي غيابات ومحاولة تسويقه قيل بيعه بشكل نهائي، لاسيما بعد رفض طلبه فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بعد استبعاده من حسابات موسيماني مؤخرًا.

وتأهل الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف، بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة دوري أبطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ 19 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه