موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

قرر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حسم موقفه بعض اللاعبين المرشحين من الرحيل مجانا عن الأحمر بداية من مطلع الموسم الجديد.





وطلب موسيماني من لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح بيع كل من أحمد الشيخ وباسم علي ومحمود الجزار وعمرو جمال مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش.





وتأجيل حسم مصير عمار حمدي لنهاية الموسم الكروي الجاري مع إمكانية تمديد إعارته، حال عدم وجود عرض مالي لصالح النادي واللاعب، وذلك بعد أن طالب عمار اللعب بشكل أساسي، وهذا ما يرفضه المدرب نهائيا.





وعلى الجانب الآخر رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حسم مصير صالح جمعة عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش وانتظار نهائي افريقيا تحسباً لأي غيابات ومحاولة تسويقه قيل بيعه بشكل نهائي، لاسيما بعد رفض طلبه فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بعد استبعاده من حسابات موسيماني مؤخرًا.





وتأهل الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف، بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة.











