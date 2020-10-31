تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس بالدوري الإسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
كومان
كومان
محمد جمال
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يستضيف اليوم فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره برشلونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة برشلونة وألافيس ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس بالليجا الإسبانية:-

حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.
خط الوسط: فرانك دي يونج، بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: ديمبلي، ليونيل ميسي، أنسو فاتي.

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رياضة برشلونة الجوله الثامنه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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