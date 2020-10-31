مي عمر تتعرض لحادث سير في مسلسل "لؤلؤ"

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تواصل الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور مطربة تبحث عن النجومية، بالإضافة إلى أنها تتعرض لحادث سير، والمسلسل يُعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.



مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.



والجدير بالذكر أن، مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.









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